美國空軍新式噴射教練機 T-7A 紅鷹教練機，預計將在2023年交付給訓練中隊，但是持續的軟體問題和彈射座椅問題，導致交機進度必然落後，這也代表服役超過60年T-38C教練機只能強撐飛行，安全性受到了質疑。

軍事新聞(Military.com)報導，T-7A紅鷹教練機在2016年首飛，2018年被美國空軍指定為下一代教練機(T-X)，當時以「研發進度快速」受到肯定，但是現在卻受困於飛控軟體系統與彈射逃生系統的問題。美國空軍女發言人史托默少校(Alli Stormer)表示，新教練機仍處於測試階段。

史托默說：「飛行控制軟體的問題已經改善的差不多了，可在2023 年第一季度進行飛行測試。現在正在修改的是與逃生系統有關的部分，這是早在2021 年底就發現的一些系統缺陷，我們準備在2023 年第一季度完成修改。」

今年11月，1架T-38因起落架無法釋放而以機腹迫降。(圖/美國空軍)

據瞭解，T-7的彈射椅問題與F-35服役初期的問題很像，都是不同身高體重的飛行員，可能在彈射時造成不同的身體壓力導致傷害。

史托默說：「如果不加以糾正，不良的逃生系統，很可能導致飛行員自救時反而造成受傷，因此美國空軍相當重視。」

T-7A無法按時服役的後果是，諾斯洛普T-38C必須繼續飛行，該機早在1961年就已服役操作，機齡已逾60年。

雖然老飛機不見得就易折損，但是近年T-38C的事故次數確實明顯增加，11月18 日，1架T-38C發生起落架故障，迫使飛機只能以機腹滑擦跑道的方式迫降，所幸沒有人受傷。

更早之前的11月7日，1架T-38C發生操作問題，「難以解出的失去控制」，2名飛行員只能彈射逃生，所幸飛行員平安落地，沒有人員傷亡。

分析師格特勒(Jeremiah Gertler) 說，T-38是個安全穩定的飛機，再多服役一年，並不是什麼大問題。但是由於機齡累積，它勢必需要花費大量時間維護，以保持飛行安全性。這對美國空軍來說，就會形成持續增加的後勤壓力。

根據美國空軍安全中心的統計，自 1960年以來，T-38總共發生了211起A級事故。在服役62年的歷史中，共造成86位飛行員死亡，149 人死亡。