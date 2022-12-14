「產業發展諮詢委員會」今日召開今年第2次會議。（新北市經發局提供）

為延續與產業公協會密切的交流，並且廣納各界意見，新北市2019成立「產業發展諮詢委員會」，建立市府與產業間直接溝通交流平台，今（14）日召開今年第2次會議，由新北市副市長劉和然主持，新北工商團體領袖及企業大老齊聚一堂，聽取這4年新北市產業推動實績，未來更將以現有的軟實力搭配三大產業政策發展工具，持續協助企業永續發展，將新北打造為創新、智慧及有機的國際大城市。

劉和然表示，企業是新北經濟實力的根基，產諮會平台會議已成立4年，藉由汲取各界的卓見睿言，有助於新北的產業整體發展，市府除致力推動各項創新科技，更藉由各局處協力合作，打造具數位韌性的智慧城市，並於今年榮獲「2022全球智慧城市首獎ICF」Top 1殊榮。

會議中討論過去4年市府推動經濟發展政策成果及未來展望，以「平台鏈結」、「輔導轉型」、「振興行銷」的三個軟實力面向，引領新北產業蓬勃向上。新北市幅員廣闊、產業具有多元性，未來盼藉由打團體戰方式掌握產業脈動，以大帶小深度布局，並透過各技術法人及產業聯盟整合，跨域合作推動產業升級。後續更以「開發創新」，攜手企業走入經濟大開發時代，持續積極辦理園區開發與市場新建、改建，顧企業也顧市民。

「開發創新」將以工業區立體化、新北產業發展自治條例、產業創新條例三大產業政策發展工具，強化產業發展以及整體競爭力，達到公私雙贏及建置完善的產業環境。

新北市經發局表示，新北蛻變造就經濟實現，工商與營利事業家數持續上升，而為讓新北企業於未來10年的黃金期能更穩健茁壯，持續配合各項硬體建設完成及政策工具施行，朝向公私資源整合及企業創新轉型推動，讓六大區域產業和兩大跨域核心聚落逐漸成形，實現新北2030產業榮景。