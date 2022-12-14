群電(6412)宣布攜手德州儀器(TI)成功推出第一款搭載TI高整合式氮化鎵(GaN、Gallium nitride)解決方案架構與控制器的筆電電源供應器「Le Petit」，未來將加速推廣至客戶端。

全球積極落實節能減碳，群電身為電源產品的領導供應商，長期聚焦智慧節能解決方案，在電源產品的電子設計部份，群電以提升轉換效率為主軸，長久以來即與國際IC大廠密切合作，為IC廠提供市場及技術資訊，共同討論新的設計架構，並協助IC廠進行新轉換架構的可行性評估、驗證及偵錯，為國際IC大廠重要的新產品設計夥伴。

群電因TI於高電壓設計與高整合式GaN解決方案的技術專長與優勢選擇與TI合作，TI的LMG2610能夠搭配UCC28780/UCC28782主動鉗位式反馳(ACF)控制器，為75 W以下的AC/DC設計建立容易使用、高效率和高功率密度的最佳解決方案，透過此次合作，群電運用 TI領先業界的高整合式GaN解決方案及業界最早推出的ACF，與TI共同打造電源供應器新藍海。

群電除致力於提高電能轉換效率，更具備電源供應器系統設計上的3D結構、零件小型化、散熱系統及EMI 抑制等設計專長，群電此次搭配TI高整合式GaN解決方案，成功將電源供應器小型化，同時減少材料用量及成本。

群電表示，最新Le Petit電源供應器有效降低40%機構材料使用量，其體積僅有49 cm3，為其他市售65W電源供應器的1/2，且完全符合安全法規；此外，透過TI的LMG2610和UCC28782反馳式控制器，採用GaN材料及其內建電流感應模擬，可消除外部分流電阻及其相關功耗，相較於採用矽材料的典型電源轉接器所達到效率為89%，Le Petit電源供應器之電源轉換效率高達94%，為筆電電源供應器產業樹立全新標準。

TI的整合式GaN技術除了帶來高轉換效率和極小尺寸的優勢之外，UCC28780和UCC28782主動鉗位式反馳式控制器也支援高頻率零電壓切換設計（zero-voltage design, ZVS），結合群電的電源設計專業，電源設計師能成功克服輕量化電源在切換頻率增加時而產生的溫度升高和電磁干擾（EMI），並在減少電源供應器尺寸的同時，維持溫度和性能控制。

群電採購長黃銘輝表示：「群電多年以來致力於履行企業社會責任，支持並落實『責任商業聯盟（RBA）』行為準則。這次與 TI 合作開發新世代電源供應器，不僅為消費者提供更輕、更方便的裝置，更善用雙方的優勢，共同打造更節能的產品，為地球環境盡一份心力。」

德州儀器副總裁暨台灣、韓國及南亞總裁李原榮表示：「我們與群電的合作是TI協助電子產品更小型化、更節能和更可靠的成功案例。透過TI高整合式GaN技術，結合群電領先業界的電源系統設計能力，能有效提升電源供應器的熱性能和轉換效率，同時以更少的元件提高功率密度。」