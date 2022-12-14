林建叡透過勞動部雲嘉南分署培力計畫，引進人力資源，成為推動大崎聚落發展的動力。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

林建叡透過勞動部雲嘉南分署培力計畫，引進人力資源，成為推動大崎聚落發展的動力。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

來自高雄的林建叡，已在台南落地生根10多年，他從就學時期開始在官田區大崎社區蹲點，號召不少志同道合的年輕人，投入社造工作；近3年透過勞動部雲嘉南分署培力計畫，引進人力資源，成為推動大崎聚落發展的動力，今年更榮獲文化部第一屆「社區營造獎」的青年行動獎殊榮。

文化部辦理第一屆「社區營造獎」，鼓勵用心投入社造、具重大貢獻且以新策略改造社區者，從全國138件參獎單位中遴選出9件獲獎，由勞動部雲嘉南分署多元培力計畫扶植的林建叡，在激烈的評比中脫穎而出，榮獲「青年行動獎」殊榮。

畢業於台南藝術大學建研所的林建叡，有感於農村人口老化、大環境少子化等因素影響，讓許多珍貴的文化及地景環境慢慢消失，他從就學時期開始在大崎社區蹲點，並串聯周邊資源，如台南藝術大學、烏山頭水庫風景區、西拉雅官田遊客中心等，達到空間活化、帶動周邊經濟流動和就業機會。

林建叡目前是台灣城鄉藝農實踐協會專案管理人，該協會自2020年申請雲嘉南分署培力計畫，雇用就業弱勢的民眾，組建9人專案執行團隊，販售農特產品、親子DIY遊程及營隊導覽等，致力推動台南大崎聚落的永續發展。

雲嘉南分署表示，勞動部長期推動多元培力就業方案，結合民間團體、政府部門及企業單位，建立合作夥伴關係，釋出就業機會幫助失業者、中高齡及身心障礙等就業弱勢民眾重返職場，扶植的團體單位能獲獎，與有榮焉。