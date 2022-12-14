現正逢草莓盛產季節，手搖飲品牌珍煮丹攜手「鮮乳坊」打造草莓系列飲品，其中「草莓米大福」運用特製米大福配料加上招牌香濃綿密芋泥，結合草莓與鮮乳坊A2β酪蛋白鮮奶，口感豐富21日上市，限時加入會員享新品85折。珍煮丹董事長高永誠笑說，試喝過程曾碰上大福太硬吸不動的情況，前後試驗半年終於上市，看好草莓飲品吸女客埋單，預估可拉抬買氣1成以上。

不只「草莓米大福」，「莓桂雪沙」使用綜合莓果與帶有清香的碧玉茉莉茶湯做基底，加入A2β酪蛋白鮮奶，平衡草莓的酸甜與鮮奶的醇厚香味，底部的桂花凍也是經過長時間手工熬煮而成，帶入桂花的淡淡清香與滑順口感，增添飲品的豐富度。另品牌本次特別邀請「小學課本的逆襲」插畫家設計限定聯名杯身，一共三款，期間內還可以到珍煮丹各門市找尋春桃與志明的打卡背板，一起回憶學生時光。

珍煮丹生日慶也推不少優惠，30日至2023年1月6日，只要拍下戳吸管瞬間的短影音，上傳個人IG限時動態並且「＠truedantw與＃珍想喝飲料」即完成參賽。珍煮丹將於1月7日發送完賽憑證，1月8日至1月10日持完賽憑證至全台珍煮丹門市享黑糖珍珠鮮奶、泰泰鮮奶茶、姍姍紅茶拿鐵、珍珠奶茶、黑糖珍珠豆花、杉沐紅茶、懷舊奶茶、不知春、蜂蜜菊花茶、蜂蜜檸檬菊花茶大杯買一送一。