南投縣政府警察局信義分局警備隊莊姓員警，從2011年至2020年間在擔任東埔警光山莊管理員時，因涉嫌塗改變造住宿房客資料和帳目，以多報少約百餘萬元，一審判莊涉犯侵占公有財物、利用職務機會詐欺取財等罪，判處應執行有期徒刑6年，褫奪公權3年，莊不服提上訴，二審14日改判有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年付保護管束。

判決指出，莊姓員警2005年擔任東埔警光山莊管理員，期間負責營運管理、維護修繕、收支經費報銷等業務，自2011年至2020年間侵占東埔警光山莊清潔維護費100萬餘元公款，以塗銷筆跡的方式，以少報多，每次金額均在5萬元以下，請領得手187萬餘元公款。

莊姓員警找曹女擔任人頭清潔工，製作不實單據，分別向信義分局、南投縣政府警察局辦理核銷，請領臨時清潔工薪資每次金額在5萬元以下，共計86萬7650元。另以溫泉水源及管線維護等理由，製作不實單據，每次金額均在5萬元以下，向分局申請墊付款項共計46萬餘元。

二審法官認為，莊姓員警身為警務人員，未能奉公守法、廉潔自持，損及公務員之形象，自白坦承犯行，犯後復已繳回全部犯罪所得，改判有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年付保護管束；判決確定後6個月內向公庫支付20萬元，及應於緩刑期間內接受受理執行之地方檢察署的法治教育5場次，可上訴。