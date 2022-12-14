Lulu（左）、曾寶儀開心合體錄《姐妹們的音樂萬萬歲》第2季。（公視提供）

曾寶儀、Lulu主持公視《姐妹們的音樂萬萬歲》將推出第2季，今（14日）舉辦記者會，「偶像劇之母」柴智屏錄「那些年我們一起追的偶像劇」主題，爆料當年選角時曾寶儀竟與《流星花園》的女主角「杉菜」擦身而過。

曾寶儀受訪時還原當時狀況，解釋當年錄《超級星期天》知道柴智屏在籌備《流星花園》，但曾寶儀直覺柴智屏只是客套向張小燕提「寶儀還不錯啊」，加上她手上那時有節目也要發片，笑指一切都是「客氣話」，沒想到20年後會再被提起。

有殘念嗎？曾寶儀大笑說：「我覺得每個藝人都有自己的人生歷境，如果我去拍了現在也不可能坐在這邊。」一旁的Lulu還為此下註解「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」。Lulu則說今年拍了2齣戲，明年將陸續登場，還會升格當女主角，開心表示很享受演戲，至於演戲、主持哪個累，她說：「我覺得喜歡都不累。」

疫情逐漸解封，Lulu表示今年大概接了約10場尾牙，比起以往算是少量，笑說覺得「性命要顧」。她自曝4、5年前曾瘋狂接活動而病倒，還求助當時不熟識的曾寶儀，「寶儀姊當時還在柬埔寨，一通電話她就改機票，結果她一落地到台灣就去定妝、換衣服然後上台。」讓被救援2次的Lulu感恩猛誇曾寶儀是「俠女」。