北觀處與宏岳公司公私攜手，長期落實永續觀光與在地關懷，讓和平島公園朝向「國際永續旅遊島」目標邁進。（北觀處提供／張志康基隆傳真）

北觀處與宏岳公司公私攜手，長期落實永續觀光與在地關懷，讓和平島公園朝向「國際永續旅遊島」目標邁進。（北觀處提供／張志康基隆傳真）

由行政院國發會舉辦的「111年國家永續發展獎」14日舉行頒獎典禮，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）以「公私協力－國際永續旅遊島計畫」榮獲政府機關類獎項。觀光局也肯定北觀處攜手在地業者「宏岳國際有限公司」長期落實永續觀光與在地關懷的成果。

北觀處處長陳美秀指出，北觀處致力在環境乘載與遊憩品質需求間達到平衡，彰顯海岸線與山脊壯麗美景，引領遊客自然而然感受大地景的美好，同時兼顧觀光遊憩品質，服務不同族群、性別、年齡及無障礙的遊客需求，也因此和平島公園環境建置採取減法設計、減量工程、系統整合及低碳旅運等永續工程策略推動風景區更新工程。

此外，北觀處基於「保育為主、教育學術研究次之、商業最後」之理念，與在地經營業者宏岳公司達成將和平島公園打造為「國際永續旅遊島」之共識，以地質公園四項發展核心「地景保育、環境教育、地景旅遊、社區參與」作為公園發展最高的指導原則，透過加入地質公園網絡、獲取永續活動認證、邀請國際交流學生、協會參訪等方式與國際接軌。

陳美秀表示，北觀處所呈現的建設計畫執行成果，是自接管和平島公園後一點一滴累積的成果。和平島公園正成長茁壯，北觀處不會以現況為滿足，將堅持「觀光永續發展」的核心價值，串聯皇冠海岸觀光圈、參加全百大旅遊地競賽及綠色旅遊目的地標章認證，持續向「國際永續旅遊島」之目標邁進。

此外，北觀處與和平島公園將自112年1至2月辦理以北海岸冬季特色「風、雨」為概念的「和平島掀風潮」活動，藉由多項結合冬風、冬雨系列活動歡迎國人到訪感受北海岸的另一種浪漫。