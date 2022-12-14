寒流即將來襲，大高雄不動產開發公會秉持取之於社會、用之於社會的理念，成立公益暨公關委員會，首度與高市社會局合作，推動「公益居家修繕」計畫，希望運用專業，幫助更多弱勢族群改善居住品質，大高雄不動產開發公會理事長洪光佐說：「整修完畢，不只家煥然一新，連心都不一樣了。」

「公益居家修繕」計畫希望運用專業，能幫助更多弱勢族群改善居住品質。(大高雄不動產開發公會提供)

高雄不動產開發公會成立公益暨公關委員會，運用專業，幫助弱勢族群改善居住品質。(大高雄不動產開發公會提供)

空間陰暗、天花板斑駁、動線不良，室內有多處破損難以居住，看到部分弱勢族群在居住環境上資源缺乏，但又沒有能力進行房屋修繕，大高雄不動產開發公會成立公益暨公關委員會，就是要用專業來為社會需要服務的人出一份力，首度與高市社會局合作，引介需要幫助的弱勢族群，由公會號召企業志工，結合公益能量，用自己的專業回饋社會。

經過專業評估後，運用各會員不同專業，共進駐3個業種來盡速幫民眾完工。(大高雄不動產開發公會提供)

洪光佐說，社會局在1個月前引介完成，公益暨公關委員會立刻出動，經過專業評估後，共進駐3個業種來盡速幫民眾完工，包括合心開發協助維修天花板及水電整修，利保金屬負責架設鐵梯，修繕金額與大高雄不動產開發公會出資各半，大岳國際門窗建材更是承擔起安裝門窗的所以有開銷及工程，用心集合善的力量，做一群手心向下的企業家，在生活中去付出與實踐。

大高雄不動產開發公會常務理事、合心開發執行長李正聰表示，公會會員都是來自建築業，透過公益暨公關委員會的平台，會員可以一起植福，創造出一股善循環的力量。

大岳國際總經理林國禎指出，公會透過社會局事先轉介，可以把會員的專業準確幫助到需要幫助的人，「當然可以做的就盡量做。」

而案主也在完工後，對公會致上十二萬分感謝，他說：「本來房子亂七八糟，整修後看起來才有像一個家。」

洪光佐強調，這是公會與社會局合作，推動公益居家修繕的第一案，不只整修，同時發揮專業優化室內動線，完工後除提升案家居住品質，也讓案家連心情都跟著煥然一新，期待公會未來能推動專業人才公益化，吸引愈來愈多會員一起響應。(記者張雅雲/高雄報導)