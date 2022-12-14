農曆年將至，小三通是否開放引關注，金門立委陳玉珍等人前往廈門磋商，並提議讓金門當兩岸中間隔離點，行政院長蘇貞昌嗆不是一兩個人說了算，對此，陳玉珍痛批，現在要走小三通的人大部分都是台澎金馬子民，防疫不是蘇貞昌一人說的算，現在小三通復航卡在台灣，並呼籲蘇貞昌以民為念，以蒼生為念。

陳玉珍表示，陸方相當支持小三通復航，她有注意到蘇貞昌說小三通復航會造成大陸人來台搶藥，但台灣還未開放大陸人入境，現在要走小三通的人，大部分都是台澎金馬子民，自己家人在外受風寒，難道不讓他回家裡治療嗎？身為中華民國最高行政首長，應該有更高的格局，應要有人溺己溺、人飢己飢的精神。

陳玉珍指出，若行有餘力，台灣製藥產業發達，而在大陸及需要藥品的同事，我方可以輸出相關藥品，也是對製藥產業的一大幫助，這不是遞出兩岸和平橄欖枝嗎？因此蘇貞昌必須用更高的格局來看待。

陳玉珍表示，蘇貞昌稱國內防疫不是一個人說的算，她要呼籲蘇貞昌，金門有8000多人連署小三通復航，大陸有這麼多的台商、台生等也要返國，尤其春節返鄉過年，「當然不應該是蘇院長一個人說的算」，請他聽一聽台灣人的心聲。

對於小三通復航是否卡在台灣，陳玉珍直言，「這是很確定的事情」，事實上，她在立法院多次質詢陸委會、衛福部、交通部等單位，現在她覺得，現在只有蘇院長還有疑慮，再次呼籲蘇貞昌以民為念、以蒼生為念。

陳玉珍強調，大陸對小三通的復航是樂觀其成，而且也做好相當萬全準備，雙方討論非常具體，包括航道安全、船舶試航，還有若大陸落地後，各方面要怎麼做，現在萬事俱備只欠東風，全民期盼在農曆春節前復航，「我覺得都操之在蘇院長」，呼籲蘇貞昌不要為難自己的國民。