2022年即將告終，全球受疫情、烏俄戰爭，以及居高不下的通貨膨脹影響，各主要國家頻頻下修經濟成長目標。渣打銀行東北亞區高級經濟分析師符銘財表示，各國央行現在需提前準備2023年可能的經濟衰退，台灣央行在15日第四季理事會的貨幣政策討論，預估將會是此波最後一次升息，明年維持利率不變的可能極大。

渣打銀行最新估測台灣今、明年經濟成長率分別為3.2％、2.2 ％，明年的估值為各機構最低。符銘財表示，在全球主要經濟體將迎來經濟衰退之時，出口型的台灣經濟無法避免受到影響，但可藉由邊境的開放，抵消對經濟的不利，台灣經濟2023年步入衰退的可能性相當低。

對於台灣央行的貨幣政策走向，符銘財認為，會從今年聚焦在通膨，在明年更需要回到確保經濟增長，由於本地的中小企業融資淨增加正在衰退，企業融資的胃納量亦在縮小，明年利率若不動，台美利差的壓力也會減少。