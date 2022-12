54歲美國知名饒舌歌手「Grand Daddy I.U.」阿尤布‧貝(Ayub Bey)今(14日)傳出在睡夢中驟逝,死因不明確,經紀人稍早已透過社群平台哀悼,證實此噩耗。

根據外媒《鏡報》(The Mirror)報導,傳奇饒舌歌手阿尤布來自美國紐約皇后區,1989年加入知名嘻哈廠牌「Cold Chillin' Records」後,曾發行多首膾炙人口的歌曲,在嘻哈界頗具知名度,不過他1996年推出單曲《All About Money》後,消失在螢光幕前近10年,直到2007年帶著新專輯《Stick to the Script》強勢回歸歌壇,再度獲得歌迷的支持。

Grand Daddy I.U. - Something New (Video) (影片來自YouTube,如被移除請見諒。)

阿尤布的歌手生涯後期,以音樂製作和幕後寫手(ghostwriting)的專長最讓人熟悉,不過他2021年7月2日發布新單曲《Stay Fly》,二度淡出幕前,想不到再有消息時,竟是阿尤布離世的噩耗,他被證實在睡夢中離世,確切的死因不明,未有知情人士透露。

阿尤布生前的演員兼歌手老友「LL Cool J」,在社群平台沉痛地哀悼:「當嘻哈已經刻進你的DNA後、安息吧王者」,粉絲也紛紛PO文、留言追憶。