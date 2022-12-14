54歲美國知名饒舌歌手「Grand Daddy I.U.」阿尤布‧貝（Ayub Bey）今（14日）傳出在睡夢中驟逝，死因不明確，經紀人稍早已透過社群平台哀悼，證實此噩耗。

根據外媒《鏡報》（The Mirror）報導，傳奇饒舌歌手阿尤布來自美國紐約皇后區，1989年加入知名嘻哈廠牌「Cold Chillin' Records」後，曾發行多首膾炙人口的歌曲，在嘻哈界頗具知名度，不過他1996年推出單曲《All About Money》後，消失在螢光幕前近10年，直到2007年帶著新專輯《Stick to the Script》強勢回歸歌壇，再度獲得歌迷的支持。

Grand Daddy I.U. - Something New (Video) （影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

阿尤布的歌手生涯後期，以音樂製作和幕後寫手（ghostwriting）的專長最讓人熟悉，不過他2021年7月2日發布新單曲《Stay Fly》，二度淡出幕前，想不到再有消息時，竟是阿尤布離世的噩耗，他被證實在睡夢中離世，確切的死因不明，未有知情人士透露。

阿尤布生前的演員兼歌手老友「LL Cool J」，在社群平台沉痛地哀悼：「當嘻哈已經刻進你的DNA後、安息吧王者」，粉絲也紛紛PO文、留言追憶。