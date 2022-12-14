第23屆Click Awards金手指獎甫落幕，全聯實業以6支廣告作品獲3金7銀3佳作等13座大獎，連續第2年奪下「年度最佳廣告主」殊榮；與全聯緊密合作多年的夥伴、台灣奧美集團也因此助益，順利拿下「年度最佳廣告代理商」大獎，堪稱業界佳話。

中元創意廣告建立品牌形象 帶入年輕新世代客群

提到全聯福利中心的廣告，不論婆媽主力客群或近年以9%～12%幅度增長的30歲以下年輕族群，印象最深刻的當屬鬼影幢幢的中元節廣告。明明是華人文化中最禁忌的話題，卻讓全聯拍出感性、感動又不失敬畏心的創意廣告，更重要的是完美搭配節令促銷策略，帶動同期業績年年成長5%～10%，目前更占全聯年度業績的20%。

全聯實業行銷部協理暨發言人劉鴻徵受訪時，表示自2013年跳出節令促銷框架，推出創意廣告至今，年年推高業績，已讓中元節期間的業績比農曆新年更好；即使2021年COVID-19疫情籠罩台灣、全民防疫不出門的大環境下，全聯《很高興認識你》中元節創意廣告拋出「分散拜」、「線上拜」等概念，加上民眾因疫情更敬畏對鬼神的心態，業績反而超越往年。

持續製作10年的中元節廣告也讓全聯與幕後操刀拍攝廣告的台灣奧美集團在國內外獲獎無數，今年更以《謝謝你一直在》獲得第23屆金手指獎的視頻行銷、文案創意、短視頻創意等3座銀手指獎。

全聯得獎作品《全聯中元節 #謝謝你一直在》影片畫面。（圖／金手指獎執委會提供）

廣告創意屢獲大獎肯定，劉鴻徵認為原因之一是與奧美集團長年建立的合作默契。他表示，業界慣例，廣告主以比稿方式找廣告代理商；拍CF時，則是由廣告公司提出概念，廣告主認可即執行；若市場反應不佳，就更換廣告代理商，以致不斷處於磨合期，耗時又費心力。全聯打破這個慣例，董事長林敏雄相當重視與奧美集團的合作，劉鴻徵表示很佩服奧美也能在每年都有新的創意火花。平時雙方有任何想法就透過網路群組隨時討論，激盪出創意火花；2022年全聯中元節推出的6支創意廣告《世紀對談系列～謝謝你一直在》是由全聯主導的概念；2016年全聯做好事篇《存好心，備好料》網路版，按下鍵盤上的R、I、P，與「全聯先生」對談的靈魂消失的創意，就來自奧美廣告一位工作人員採用新技術的建議。

全聯得獎作品《全聯婦女節 / 女人拿麼厲害》影片畫面。（圖／金手指獎執委會提供）

劉鴻徵不諱言，同一個主題概念製作10年廣告，的確擔心創意枯竭；為此，全聯深入民間，找出60多個關於中元節的傳統習俗、冷知識，從而發現先民跨越「黑水溝」到世界各地謀求機會、財富，歷經生死艱難，因而對鬼神十分敬畏；但相對於東南亞華人對中元節的重視，台灣的農曆七月正漸漸式微，年輕世代並不全理解七月半為什麼要拜好兄弟。因此，整理出6個主題，請出台灣民間故事主角紅衣女子、水鬼、魔神仔與宮廟人員、糕餅與水燈、豎燈製作職人對談，深度探討中元節的傳統，帶有文青風的溫馨意涵，獲得兩岸三地28位評審認同。

劉鴻徵認為，創意廣告具有兩大重要意義：「叫好」代表公司品牌形象建立，「叫座」是配合公司的商品力、價格與促銷機制帶動業績；即使新媒體、短視頻盛行，有各類網路聲量調查量化廣告效益，但獲得第23屆Click Awards金手指獎「年度最佳廣告主」等各種獎項，不僅是廣告公司的榮譽，更是一個品牌資產量化的指標，這是不會改變的重要的價值。

全聯第23屆金手指獎得獎作品名單。（圖／金手指獎執委會提供）

（純文字檔）全聯作品列表：

全聯婦女節／女人拿麼厲害：http://jz.timesawards.com.tw/Prize/myworksDetail?id=796&year=2022&pn=%E9%87%91%E6%89%8B%E6%8C%87%E5%A5%AC&search=&flag=0&liname=4

全聯中元節 #謝謝你一直在：http://jz.timesawards.com.tw/Prize/myworksDetail?id=819&year=2022&pn=%E9%8A%80%E6%89%8B%E6%8C%87%E5%A5%AC&search=&flag=0&liname=4

全聯月底土豪料理：http://jz.timesawards.com.tw/Prize/myworksDetail?id=797&year=2022&pn=%E9%87%91%E6%89%8B%E6%8C%87%E5%A5%AC&search=&flag=0&liname=4

全聯小時達（不用等到最後的晚餐）：http://jz.timesawards.com.tw/Prize/myworksDetail?id=798&year=2022&pn=%E9%87%91%E6%89%8B%E6%8C%87%E5%A5%AC&search=&flag=0&liname=4

浴室裡的哲學課：http://jz.timesawards.com.tw/Prize/myworksDetail?id=758&year=2022&pn=%E4%BD%B3%E4%BD%9C&search=&flag=0&liname=4

全聯中秋天天欣賞月的美：http://jz.timesawards.com.tw/Prize/myworksDetail?id=757&year=2022&pn=%E4%BD%B3%E4%BD%9C&search=&flag=0&liname=4