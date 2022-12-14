資深球迷李亦伸縱橫體育評論界多年，曾以筆名「裘必勝」預測NBA走向，被PTT鄉民冠以「糗爺」、「賭海冥燈」稱號，也有不少粉絲愛戴，稱他「裘爺」、「坤哥」、「東方神秘力量」。近日他出席女兒婚禮，致詞時竟語出驚人說「阿根廷會贏」，結果這次「冥燈」不靈驗，今(14日)阿根廷真的3比0大勝克羅埃西亞，被網友虧「術業有專攻，糗爺在足球界慘遭擊墜」，李亦伸也大方湊趣說「我輸了」。

李亦伸以評論美國NBA職業籃球聞名，雖被PTT鄉民酸是「糗爺」，但他不以為忤，還曾在體育節目開設「糗爺開講」專題。且裘爺絕非只會打嘴砲鍵盤俠，而是一位親自下場打籃球的資深球友，親民作風吸引不少籃球同好，每次捕捉到野生裘爺總要與他合照留念。

李亦伸近日嫁女兒，他在臉書發文對大女兒感性喊話：2022月12日10日，小公主長大了，大喜之日小小公主把姊姊、把所有家人弄哭。妹妹也說「在不久將來，妳會搬離社子島我們的家，和姐夫共組自己家庭，但我也知道妳一定有事沒事就會回家，畢竟你最愛的妹妹就住在這裡，雖然我一直嚷著妳幹嘛一直回來啦！但我們家大門永遠為妳敞開」，親情洋溢讓所有人看了為之感動。

帥氣正裝登場女兒婚禮的裘爺不只扮演慈父，還不忘切換「東方神秘力量」面貌致詞，發言時竟語出驚人說「阿根廷會贏」，讓新人及全場賓客都不禁莞爾，身為新娘的女兒也笑到掩面，隨後還發動態虧老爸：「真的不允許爸爸在婚禮上預測球隊輸贏欸！」

網友笑稱：「術業有專攻，糗爺在足球界慘遭擊墜（李：我輸了）」、「這個有好笑（李：小小公主很有主見）」、「足球我就只信你（上帝之手不能輕忽）」、「我預測阿根廷會對上法國，然後法國拿冠軍（李：專業，跟你）」，甚至有人秀出正確預測比數（阿根廷3：0勝克羅埃西亞）的運彩彩券，讓李亦伸大讚「你是第一名」，互動逗趣。