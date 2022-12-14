台南市政府經濟發展局以「陽光電城3.0，永續發展齊淨零」，榮獲2022年國家永續發展獎，是唯一以推動綠色能源獲獎的政府機關，將能源轉型具體落實到施政內涵，建構非核家園宜居城市，實現台南市長黃偉哲「永續臺南，宜居首府」的施政願景。

行政院國家永續發展委員會為表揚推動永續發展績效卓越單位，舉辦國家永續發展獎，2022年在全國134個機關團體激烈競爭下，選出4大類別共計52個得獎單位，其中政府機關類僅11個單位獲獎，12/14在台大醫院國際會議中心舉辦頒獎典禮，由行政院蘇貞昌院長親自頒發獎項，台南市政府由趙卿惠副市長代表領獎。

台南市政府為配合國家永續發展目標，達到2050淨零轉型，積極推動再生能源發展，自2019年起啟動陽光電城計畫，結合本市豐厚日照條件、光電完整產業鏈，產業創新方案，全力推動屋頂型及地面型太陽光電，至今年10月底備案裝置容量已超過3.7GW，居全國之冠。

另外在行政上也推動多項創新作為，包括成立綠能產業加速推動中心，首創聯合審查制度，提升行政審查效率，並透過跨機關整合資源，大幅加速再生能源的推動成果。

在「永續臺南，宜居首府」的願景下，藉由施政策略連結臺灣永續發展目標 SDGs，訂定具體執行方案，兼顧「綠色經濟」、「能源轉型」、「產業發展」、「永續家園」的均衡發展，未來也將以節能、儲能、創能及系統整合為4大主軸，持續深化能源轉型，並將能源永續觀念實際落實在市民生活中，逐步邁向 2025 非核家園目標，促進環境永續及社會公平。

台南市經發局表示，台南推動太陽光電獲得國內外多項獎項肯定，此次以「陽光電城3.0，永續發展齊淨零」參加2022年國家永續發展獎-政府機關類，在臺灣永續發展18項評選指標中，以涵蓋超過半數的9項目標爭取獎項，也是唯一以推動綠色能源獲獎的政府機關。(記者張雅雲/高雄報導)