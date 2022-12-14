中印軍隊9日在印度北邊的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）邊界地帶爆發流血衝突，網路上近日瘋傳一段兩軍大批人馬上演近身「棍棒激戰」的影片，最終印軍擊退解放軍，不過印度媒體紛紛刊文闢謠，指出是舊影片，報導也引述印度軍方指出，影片與9日的衝突無關。

網路上近日流傳中印兩軍在邊境近身「棍棒激戰」畫面。

中印軍隊9日在阿魯納查省達旺（Tawang）地區的「中印實際控制線」（Line of Actual Control）附近爆發衝突，印度國防部指出，雙方都有人員受傷。

中國大陸與印度都未公布衝突畫面，不過網路上近日瘋傳一段影片，畫面是從印軍角度拍攝，畫面顯示一處山坡地的狹長道路上約有數百名軍人，新德里電視台（NDTV）指出，印軍與解放軍沿著「實際控制線」激戰，影片中可見雙方軍人手持棍棒近距離互毆，印度士兵猛力擊退試圖跨越控制線的解放軍，他們邊打邊叫囂：「打他們的頭…把他們趕走。」

影片最終停留在印度軍人趕跑解放軍後歡呼的畫面。

多家印度媒體都報導了這支影片，不過包括新德里電視台、《印度時報》（The Times of India）等都指出，這是一支舊影片，可能是2021年拍攝的，衝突發生地點也位在阿魯納查省達旺地區。據信影片中的衝突是在2020年6月中印兩軍在東拉達克區（Eastern Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）上演流血鬥毆後發生。

新德里電視台指出，印度軍方「強烈否認」這支影片與9日的邊境衝突有關。

文章來源：Amid New Tension, 2021 Video Shows Indian Soldiers Repelling China Troops
文章來源：Old’ video of clashes between Indian and Chinese soldiers in Tawang sector goes viral
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