太玄宮喊影片遭後製！扭曲為「被乩童打巴掌」 當事人現身還原經過強調：意外事件 @ChinaTimes

頭份太玄宮一名乩身起駕時，遭拍下影片疑似賞女性工作人員巴掌，引發熱議；太玄宮今（14）召開記者會澄清，影片有許多疑似遭剪輯處，例如放慢、後製音效等，將對拍攝者提告妨害名譽、加重毀謗罪；不過拍攝者事後出面強調絕無後製，可供專業單位鑑定，直言「被打的那個女生眼眶都瘀青還是被迫說謊」。

據ETtoday報導，該名拍攝者發出3點聲明強調，當下宮廟人員沒有說不能拍攝，如果有說他就會停止拍攝，此外「影片絕對沒有後製及配上音效，原始檔可送公正專業單位鑑定，對於宮廟喊提告，拍攝者也說徵求辯護律師，痛批該宮廟為了維護名聲不擇手段，「修道之人竟然如此人心險惡，滿口胡言亂語」、「被打的那個女生眼眶都瘀青還是被迫說謊」。

該名乩身的妻子，同時也是宮主的廖小姐表示，拍攝者在影片內加了很多聳動文字，將會對拍攝者提告妨礙名譽、加重誹謗和惡意剪輯影片扭曲事實，而遭拍下的影片中有2個時間點，3分19秒處有卡1秒，3分26秒處有被放慢1秒和音效後製，這代表影片有經過後製，非一鏡到底，也有借位拍攝嫌疑。

廖小姐說，太子元帥當天曾起駕交代該名宋姓女性工作人員在新營太子宮站時，不要上前協助著衣，但當天該女子仍上前，乩身在起駕時往前拍打，才會打到對方，影片中可看到乩身有甩動身體，當時手臂共甩18下，12下打到一旁吳男，都沒有聲音，不過打到宋小姐時就發生聲響，因此懷疑那些聲音是後製。