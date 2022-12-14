中國大陸近日以未完成產品註冊為由，禁止我國多項產品進口，食藥署今日指出，大陸因在註冊表單中要求廠商揭露產品配方，以及加工工藝等資訊導致有不少廠商打退堂鼓。但一名熟知食品進出口規定的專家指出，世界各國對食品輸入本來就有這類規定，就連台灣自己也會要求業者提供產品配方及製程等資訊，食藥署不應用指責別人的方式逃避檢討。

食藥署今日以懶人包圖卡的方式，揭露在陸方要求的註冊文件中，確實有原料／配方占比以及產品加工工藝描述這兩項，其中加工工藝描述包含如何清洗、冷熱處理時間及溫度、醃製、脫水、包裝等製程內容，但一名不具名專家表示，世界各國的食品註冊都會有這兩欄，實際上只是徒具形式的書寫，因為廠商就算未誠實填寫也根本無法追溯。

該名專家因擔憂揭露姓名會遭網軍出征，甚至被查水表，因此表達匿名請求，但他提到，食品註冊就如同化妝品，都會要求廠商提供內容物配比，但就算讓外界得知配方內容，也不見得做得出來，就好像一塊豬腳要滷8小時才好吃，但廠商只填6小時，這樣照做出來味道就會不一樣。

就連食藥署2020年8月11日發布的「食品及相關產品申請查驗常見應補件態樣及補充文件種類一覽表」也提到，原廠應說明產品之原料來源、使用部位、詳細製程、產品規格、成分比例、食用歷史、使用目的用途及用量、檢驗報告等。

專家說，這次的問題關鍵並不在產品的配方比或是製程，而是整個註冊的過程，能不能有足夠時間讓業者完成？其次則是有沒有歧視性，如果只有針對台灣，那問題就很大。

但專家認為，食藥署早在今年3月9日就取得陸方的填寫表單，算到現在也已超過半年，有足夠時間能提出因應對策，況且陸方甚至對台延長註冊時間，怎麼會到現在才出來說是因大陸要求填寫配方來卸責？

前國健署長邱淑媞批評，大陸早在去年就向全世界宣布，將來所有的進口食品都要重新進行註冊，當時食藥署還發新聞稿說要設置簡便申請管道，保障台灣食品輸陸不受阻，結果現在遭禁止輸入就說是對岸要廠商提交配方占比，根本是在噴政治口水。

邱淑媞認為，食品跟藥品一樣，本來就應該清楚揭露產品的內容物以及製造過程，「難道台灣人就該永遠吃這些秘方？」倘若食藥署認為交出配方、製程不合理，更應該大聲斥責大陸的行徑，但若食藥署認為此舉有助食安發展，是否也該考慮跟進？