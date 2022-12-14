合庫銀行在14日由董事長雷仲達和工會理事長陳金渠雙雙再對團體協約續約，這也是合庫資方與工會第六度簽署團體協約，包括在職優惠存款利率以及14天的婚假、產假等，這些都是優於勞基法的方案。

合庫從2005年開始與工會簽署第一次團體協約，也是當時完成民營化之後，第一家簽署團體協約的公股銀行，之後每4年續約一次，本次是第六次續約。對此合庫指出，合庫董事長雷仲達上任之後，勞資雙方非常和諧，員工薪資福利待遇不斷提升，包括2018年、2019 年為員工調薪5.84％、4.53％之外，2022年的加薪幅度也拉高至6.67％，創下合庫歷來最高加薪紀錄，而去年的年終獎金，平均更超過8個月。合庫也在2022年招募新進人員共456名，共有超過5000人次報名，可見得對就業市場的號召力。

財長蘇建榮亦前來致辭指出，合庫的勞資關係：「是公股的模範！」合庫董座為員工加薪、給予防疫假、保防疫險這些，都顯見重視勞工福利權益，尤其今年加薪6.67％，可見合庫真的是高薪的幸福企業，為國內高薪100指數的成份股，顯見真的是勞資關係的典範。