歡樂的耶誕節進入倒數，不論是舉辦耶誕派對、交換禮物趴，線上購買禮物最為方便，現在採買還來得及。同時也可參考品牌推薦好物，選購心目中的最佳禮品。
擁有眾多IP角色周邊的shopDisney台灣，品項多樣，提供線上消費者一站購足，無論是迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等，各主題的IP佳節禮品都充滿魅力。例如米奇和米妮附蓋耶誕餅乾罐、米奇與好朋友耶誕碗組等，都讓家中充滿耶誕歡樂氣息。也可用喜愛的IP當作耶誕樹吊飾，讓樹更光彩奪目。
另外，極簡風格的Crate and Barrel，以「Here For the Joy妝點家居 享受歡樂時光」為主題，提供佈置靈感，例如運用自帶閃耀燈光的LED陶瓷耶誕樹，或是餐桌上的耶誕樹造型Tree造型烤盤，都能為家中妝點出耶誕的歡樂時光。即日起至12月25日耶誕商品全面6折，線上門市也能同享優惠。
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