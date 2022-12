歡樂的耶誕節進入倒數,不論是舉辦耶誕派對、交換禮物趴,線上購買禮物最為方便,現在採買還來得及。同時也可參考品牌推薦好物,選購心目中的最佳禮品。

迪士尼的耶誕米奇馬克杯,與米奇一起享受歡聚之樂。799元。(華特迪士尼公司提供)

迪士尼的米奇和米妮附蓋耶誕餅乾罐將愉悅感受融入美味中,1899元。(華特迪士尼公司提供)

迪士尼的米奇與好朋友耶誕碗組,讓餐桌充滿耶誕復古氣息,1599元。(華特迪士尼公司提供)

擁有眾多IP角色周邊的shopDisney台灣,品項多樣,提供線上消費者一站購足,無論是迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等,各主題的IP佳節禮品都充滿魅力。例如米奇和米妮附蓋耶誕餅乾罐、米奇與好朋友耶誕碗組等,都讓家中充滿耶誕歡樂氣息。也可用喜愛的IP當作耶誕樹吊飾,讓樹更光彩奪目。

Crate and Barrel的Tree造型烤盤作為餐具或擺飾都很好用,原價420元,特價252元。(Crate and Barrel提供)

另外,極簡風格的Crate and Barrel,以「Here For the Joy妝點家居 享受歡樂時光」為主題,提供佈置靈感,例如運用自帶閃耀燈光的LED陶瓷耶誕樹,或是餐桌上的耶誕樹造型Tree造型烤盤,都能為家中妝點出耶誕的歡樂時光。即日起至12月25日耶誕商品全面6折,線上門市也能同享優惠。