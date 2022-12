阿里山英迪格酒店宣布於2022年12月18日正式開放試營運,總經理傅潤沛表示,阿里山英迪格酒店除了是阿里山地區第一間國際品牌酒店外,更是30年來最新開業的飯店,也是雲嘉南地區第一座黃金級綠建築,期許能帶來旅遊新氣象,同時增加在地就業機會、吸引青年返鄉,呼應英迪格酒店品牌的鄰間文化、與鄰里共生,同時展現洲際酒店集團的待客之道,親切接待每一位到訪的旅人。

阿里山英迪格酒店座落在阿里山公路(台18線)57.6公里處,海拔高度約1280公尺,位在像是蛟龍盤踞的阿里山山脈支稜上,突出的山崗宛如龍頭,這也是此處「巃頭」美名的由來。巃頭可眺望玉山群峰,天氣好甚至能看見南橫的山脈,鄰近的隙頂山、象山更是盡收眼底;此區域的氣候也十分適合茶與花卉生長,不時能看見雲霧繚繞的茶園與蘭花園美景。

酒店設計由獲得許多國際獎項的新加坡MOD(Ministry of Design)設計公司操刀,MOD不僅在2010年便獲得美國國際設計大賽Designer of the year殊榮,同年被新加坡MONOCOLE雜誌評選為「建築界冉冉上升的新星」,並兩度獲得新加坡設計界最高榮譽:新加坡總統設計獎。整體設計靈感源自於阿里山的自然與人文風景,打造出充滿阿里山特色元素的建築,以森林鐵道的檜木車廂意象打造出格柵外觀,迎賓亭則以火車站為靈感打造,也象徵探索阿里山的無盡藏旅程就此展開。

酒店擁有84間山景客房與套房(包含1間無障礙客房),座落在5個樓層中,每一間客房都擁有私人陽台,並配備戶外沙發/座位,大部分的客房都能從房內或陽台上欣賞日出景緻,同時能夠輕鬆寫意的感受芬多精的洗禮。客房以鄒族文化與台灣藍鵲為設計謬思,床頭的楓葉飾板、雲海/編織地毯、獵人風迷你吧櫃子都以紅、藍色設計,營造出兩種不同的客房視覺;翱翔在走廊中指引進入客房的台灣藍鵲,也化身為床頭夜燈,守護著旅人睡眠。浴室空間將編織紋理融入在牆面,並把螢火蟲意象點綴在牆上,突顯阿里山擁有乾淨的空氣、森林與水源。

每間客房都選用Serta舒達床墊,配備小美犀智能管家與Harman Kardon Soundbar音響;迷你吧免費提供多款迎賓飲品、Nespresso膠囊咖啡機、阿里山高山茶搭配藝術家林炎霖的紫灰志野茶具;浴室皆採乾溼分離設計,配備TOTO免治馬桶、hansgrohe衛浴設備、apaiser單體浴缸(部份房型)、瑞士沙龍級Valera吹風機,更是全台首家使用時尚老佛爺Karl Lagerfeld沐浴備品的酒店。

踏入位在1F的ton’u kitchen粟餐廳,彷彿看見了隨風搖曳的小米田。ton’u是鄒語小米的意思,也是過去鄒族的主食之一,設計團隊以滿滿的小米裝飾圍繞著座位區,營造出慶典的氛圍,也象徵食滿豐收。集結嘉義特色小吃、阿里山在地食材與鄒族料理等特色,演譯出多層次環球美饌。戶外規劃有座位區,天氣晴朗時非常適合來場露天的早餐約會,品嚐早餐同時讓和煦的晨曦喚醒身體;一旁設計有浪漫的求婚台,有情人能讓山林見證愛情。

除了客房與餐廳外,酒店同時規劃了專業的宴會與會議空間。153平方米的ehohamo神話宴會廳,適合中小型會議、商務宴客、尾牙宴會…等,ehohamo在鄒語為神話之意,也有說故事的意涵,象徵在此舉辦的每場宴會,是專屬於每個人的故事。空間設計以編織意象混搭亮色系配色,讓整體空間活潑卻不失穩重。

阿里山英迪格酒店預計於2022年12月18日起開放試營運,試營運期間頂樓設施包含’a veo veo yu酒吧、景觀戲水池、水療池、健身房與觀星平台暫不開放,預計在2023年農曆春節前夕全面營運啟用,春節期間入住的旅客即可享受館內所有設施。