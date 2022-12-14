桃園市民卡推出7周年，市府資科局舉辦「紅利桃子777放大祭」活動，祭出1點等於1元的優惠，鼓勵全台民眾加入拿點數，可再到特約商店折抵消費。不過有民眾反應，到特約商店想用點數折點，店家卻說活動已結束無法折抵點數，白跑很多趟，直呼參與優惠活動卻惹得一肚子怨氣。資科局坦言，活動延長至18日，少部分店家以為活動只到上月30日，確有接獲民眾反應店家停止收點的狀況，都有馬上用電話通知請店家開啟收款。

桃園市民卡截至11月底已發行約180萬張，市府資科局為促進地方振興及數位轉型，於7月15日推出1點等於1元的「市民卡紅利桃子」點數平台，發出千萬元的振興點數，鼓勵全台民眾踴躍消費，用點數折抵賺優惠。

資科局表示，「紅利桃子777放大祭」總獎項加碼到30萬個名額，民眾參與各式線上、線下活動熱烈，如每日一問的「市政問答」功能造成民眾半夜瘋搶，10分鐘搶答一空，平台總參與人次更突破300萬大關，點數消費金額已達880萬點。

近期有民眾在社群平台發文反應，紅利桃子的活動剩不到1周就要結束，但卻發現很多特約店家無法再折抵點數，該篇貼文引起民眾熱議， 不少人附和表示，官網上的特約店家已經有很多都不配合折點，甚至有部分店家早已倒閉卻還顯示在地圖中，讓人白跑一趟。有人則直呼，活動快截止還剩不少點數卻遇到找不到特約店家能折抵，非常不便民。

對此資科局回應，目前振興期間的特約店家數量有1423家，考量民眾參與振興活動的狀況熱烈，為此將活動延長至18日，不過仍有部分店家以為活動只到上月30日，因此才會出現不幫民眾折點的狀況。市府從1日起陸續有收到民眾的反應與投訴，皆會立即用電話通知特約店家，請店家開啟收款，另外關於停、歇業特約店家的部分，由於店家並沒有特別通知市府，所以在第一時間難以發現，將加強進行店家檢視，並更新在網站上，避免民眾撲空。