溫馨聖誕前夕，大地酒店發起「女力匯集、讓愛永續」行動，攜手「PopChill拍拍圈」時尚二手買賣平台，以公益為主題，邀請各領域多位知名女性菁英名人，響應循環時尚公益，義賣心愛的精品；同時，大地酒店以行動呼應聯合國SDGs永續指標，將永續的精神能融入餐飲，推出使用低碳、在地、當季食材的「永續下午茶」， 並將前100位的下午茶營收與時尚公益義賣，捐贈給偏鄉親愛愛樂實驗學校的孩子們。

大地酒店董事總經理陳惠慈表示，大地Gaia的精神與初衷是女性溫暖與關懷，關懷人與環境，很榮幸與PopChill拍拍圈一起成為女力匯集的平台，一起做對環境友好的事，更是感謝所有各領域菁英女性的愛心願意將珍愛分享，讓愛得以綿延不止。

大地酒店2023年正朝向永續目標，特別邀請客座樊秀玲主廚共同設計研發【大地自慢・永續下午茶】，呼應SDGs 1213指標責任消費生產與氣候行動，另外也期待親愛愛樂的音樂教育被持續看見與支持，本次活動特別捐贈前100位永續午茶全額收入送暖到偏鄉，歡迎大家來愛心認購，給自己渡過一個最有意義的聖誕節。」

PopChill拍拍圈董事長廖家欣在強調成為時尚永續的平台理念外，更感謝十多位各行各業女力領袖與經理人，包括台灣好媳婦佩甄、陳喬恩、魏蔓、林吟蔚、江老師、果凍姐姐楊晨熙、黃若薇、王以甯INES、韓智恩、簡立喆、陳怡君、琁琁（張雅琁）等名人進行捐贈心愛的時尚單品義賣，預計總銷售金額預估100萬元。

北投大地酒店在最受歡迎的藏書閣大廳舉辦聖誕慈善活動，今天王子建及陳珮文老師也帶著親愛愛樂的孩子們北上，用悠揚的琴聲溫暖回饋每一位與會貴賓。另外特別準備的百件義賣精品陳列在擁有絕美景觀的大地套房中展示，開放所有民眾預約參觀選購。除了12月14日及15日在大地酒店展售，接著上APP可以線上選購表達愛心。透過數位科技、網路社群，讓公益傳播面向廣闊，提高每個人參與公益的便利性，讓愛心捐贈的聖誕禮物將從線上到線下都相互溫暖應援。

本次讓愛永續慈善義賣除了把愛與永續的精神串聯，讓每一份聖誕禮物（義賣品）賦予與眾不同的意義，永續下午茶更是開啟2023年大地酒店對社會環境的有序，呼籲大家愛自己的同時也要愛地球，愛惜我們所在的環境跟未來給孩子們的天空。