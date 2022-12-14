美國通膨數據比預期溫和，美元走弱，人民幣兌美元在岸價（CNY）14日收盤升411個基本點，收盤價創9月13日以來三個月新高，盤中一度升破6.94元，高見6.9392元。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價14日收報6.94元，較上日下午4時30分收報6.9811元，升值411個基本點。較晚上11時30分最後成交價6.95元，升值100個基本點。

人民幣兌美元離岸價（CNH）14日也曾升破6.94元，高見6.9386元，截至14日下午4時51分，離岸價報6.9436元，在岸價報6.9405元。

人民幣兌美元中間價14日升值211個基本點至6.9535元，中間價升值至9月20日以來最高。上一交易日中間價報6.9746元，上一交易日官方收盤價6.9811元，上日夜盤收報6.9500元。

外匯交易員認為，如果美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）講話比較鷹派，美元也可能反彈一陣子，但大方向美元應該已見頂，預期美元兌人民幣區間上落。