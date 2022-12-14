德州儀器（TI）（納斯達克股票代碼：TXN）今日宣布群光電能（6412）於其最新款65W筆電電源供應器「Le Petit」中導入TI高整合式氮化鎵（GaN、Gallium nitride）解決方案。

搭載TI的整合式閘極驅動器LMG2610半橋GaN FET，群電與TI成功縮小電源供應器體積達1/2，並提升電源轉換效率至高達94％。

身為致力於提高電源轉換效率的領導電源供應商，群電長期與國際IC大廠合作，為IC廠提供市場及技術資訊，並協助研發創新設計。此次Le Petit電源供應器的研發，群電本於TI在高電壓設計與高整合式GaN解決方案的技術專長選擇與TI合作。

TI的LMG2610能夠搭配UCC28780/UCC28782主動鉗位式反馳（ACF）控制器，為75W以下的AC/DC設計建立容易使用、高效率和高功率密度的最佳解決方案。

越來越多消費者在追求更輕、更小的電子產品同時，也希望減少產品的能源足跡。而在筆電電源供應器市場中，如何在更小的空間內提供更大功率，同時最大限度地減少功率損耗，以提供更高效的電源供應器，則成為工程師亟待解決的挑戰。

藉由TI LMG2610 GaN FET，將上下開關、閘極驅動器IC、電平轉換器和靴帶式電路整合於一晶片上，並結合群電在3D結構、零件小型化、散熱系統及EMI抑制等領域的設計專長，TI與群電有效縮小電源供應器尺寸，將機構材料使用量降低40％。

Le Petit電源供應器體積僅49cm，只比普通的冰塊來的大一些，相較於採用矽材料的典型電源轉接器所達到效率為89％，Le Petit電源供應器之電源轉換效率則高達94％。

德州儀器副總裁暨台灣、韓國及南亞總裁李原榮表示：「我們與群電的合作是TI協助電子產品更小型化、更節能和更可靠的成功案例。透過TI高整合式GaN技術，結合群電領先業界的電源系統設計能力，能有效提升電源供應器的熱性能和轉換效率，同時以更少的元件提高功率密度。」