《慈濟生活雙主題》特展開幕，慈濟基金會副執行長張濟舵、國立科學博物館館長李秀鳳、農委會水土保持局組長簡俊發與多位議員都到場參與。（王志偉攝）

為關心偏鄉孩童在生活科學上的學習，慈濟基金會與國立科學工藝博物館合作，引進「島嶼關鍵字——水保防災起步走巡迴系列」、「say夜市——機率特展」兩檔特展，即日起在花蓮靜思堂二樓進行，慈濟說，內容豐富又實用，滿足學童的求知慾，拉近孩童與科普學習的距離，也是親子共學的家庭活動。

《慈濟生活雙主題》特展，主題一「say夜市——機率特展」，由科工館結合臺灣夜市遊戲帶出生活中常見的機率問題，現場設置互動趣味及擬真場景，藉此啟發孩童思考，讓難懂的機率與數學的學習變得生動有趣，對孩子來說，就如同108課綱一樣，培養生活數學的素養。

科工館長李秀鳳表示，各種特展與各個單位合作，透過教育，延續學校的教育，本次say夜市特展，讓民眾知道機率在生活隨手皆是。另一主題，水保局島嶼關鍵字，與住有關，同樣透過輕鬆的遊戲方式，來了解防災重要性。

慈濟基金會副執行長張濟舵表示，慈濟在2019年就與科工館合作舉辦防災DAN特展，救災不如防災，對於此次的雙特展，培養社區的防災意識，也透過教育喚醒大家對於居住土地的關心。他說，「這個島嶼離不開我們個人，在生活中時時注意防災意識，當無常來臨，有更充足的時間去應對。」

水土保持局綜合企劃組長簡俊發也說，防災從人人做起，利用科學技術設計遊戲，將艱深水土保育專業知識，以遊戲或戲劇，轉化生活上易懂的防災常識，學會解決環境問題。並從活動食農教育，學習生活飲食減碳、愛護環境、地球。

開展首日，慈濟小學及幼兒園現場體驗，花蓮教育處長翁書敏也到場關心。即日起至2023年4月16日於花蓮靜思堂二樓舉辦《慈濟生活雙主題》特展，滿足學童的求知學習，拉近偏鄉孩童與學術知識的距離。