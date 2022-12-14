台中市教育局112年「教育建設及設備」預算已達28億，對照103年之預算10.9億，已增逾3倍，台中市議員陳文政表示，由經費可見台中市政府對教育環境相當重視，但因少子化嚴重，建議教育局主動辦理課輔，讓學校空間使用達最大效益。教育局則回應，持續開辦課後照顧班，讓學校空間不但可充分運用，也照顧到弱勢、雙薪家庭的孩子。

針對校園硬體使用，陳文政表示，盧市長相當重視學童的教學環境，明年度的「教育建設及設備預算」編列高達28億，感謝市府推動多處國中小軟硬體設備更新。

陳文政說，市府投入教育建設的經費逐年增加，但需考量少子化所帶來的問題，一流的教室、一流的設備，如果只在正規課程中使用，使用的人次只會越來越少，建議市府應提升學校課後的使用人次，如發展專業的平價課輔、平價課後才藝，增加學校空間使用的人次，讓教育設備的價值極大化，同時也解決現行雙薪家庭課後輔導的難題。

台中市政府教育局表示，市府持續增加教育預算，充分使用校園場地、嘉惠學生，並持續於學校課後時間開辦課後照顧班，110學年度台中市已有225所國小辦理兒童課後照顧服務，開辦率達97％，班次約1430班，受益學生人數近2萬8000人。

教育局指出，持續開辦課後照顧班，讓學校空間不但可充分運用，也照顧到弱勢、雙薪家庭的孩子，放學後在課後照顧班寫作業，支持父母安心就業。未來會持續充分使用校園空間，鼓勵學校利用課後設施設備，依據「台中市國民中小學發展社團活動實施要點」辦理各類社團活動，並配合國教署辦理國中小學習扶助計畫，於課後協助有需求學生提升基本學力。