炎亞綸飾演大明星ＯＯ。（粘耿豪攝）

張書偉（左）和黃姵嘉在電影版裡陷感情危機。（粘耿豪攝）

《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》搞笑又溫馨。（粘耿豪攝）

由鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝、張書偉主演的賀歲電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》今舉辦正式預告發布記者會，神秘OO驚喜現身，原來是炎亞綸，他在戲中飾演大明星「OO」，遭鍾欣凌瘋狂追星示愛。

鍾欣凌讚炎亞綸「秀色可餐」，攝現場會主動開口化解尷尬，沒包袱也沒明星架式，劇中2人有不少親密對手戲，問及尺度她羞說：「大家看完一定會懷疑我是不是有偷塞紅包給監製。」而炎亞綸坦言本來就很想跟鍾欣凌合作，更形容她「可甜可鹹」。

炎亞綸分享現實中，真的有狂粉假扮工作人員遞水杯，還到他住過的飯店房間翻垃圾桶。許傑輝也曾在高鐵上遇到5個婆媽粉絲，激動地把他攔住，要求簽名時居然叫他卜學亮，「我真的簽卜學亮，後來打給亮哥，他說他也曾經簽過我的名字。」

許傑輝透露這次戲中要把鍾欣凌拉起來轉圈圈，苦笑說：「我一個人要把100多公斤的人拉起來，那天拍完腿都在抖，第一次覺得是不是要提早往生了。」鍾欣凌趕緊澄清：「我還沒破百啦，但拍戲時過太爽一直吃，體重是人生巔峰。」這場戲還動用6名壯碩鋼絲師傅，她先向師父們拜碼頭，擔心自己太重造成困擾，沒想到師傅看了她直說：「沒問題，這組鋼絲吊過牛。」

黃姵嘉則分享劇中有場砸店的戲，工作人員充當臨演拿起冷凍鳳梨酥卯起來砸，還有臨演是棒球國手，她的胸部因此慘遭重擊，氣得當場發飆大吼：「是誰砸我的奶。」黃姵嘉和男友邱昊奇認愛後大方放閃，她甜說電影上映後會包親友場，男友應該也會現身捧場。