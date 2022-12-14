日前新北有名準爸爸由於即將臨盆的妻子羊水突然破了，但受當時正值通勤尖峰時段的車潮所阻，他擔心會來不及趕到醫院，因此趕緊到淡水警分局中正路派出所求助，警方見狀立刻駕駛警車協助開道，成功將原先需要35分鐘以上的路程，用不到20分鐘就抵達了目的地，順利將孕婦送到醫院接受後續診治。

這起緊急任務發生在7日早上8時許，這名陳姓男子急沖沖的跑進中正路派出所求救，表示妻子詹姓女子早上羊水突然破裂，原本想趕緊開車將她送到台北榮總醫院就醫，沒想到遇上上班車潮，沿途的通勤車輛實在太多，擔心可能會延誤就醫，因此趕緊向警方求助。

警方先確認詹女目前狀況尚可，並囑咐陳男開車時一定要注意行車安全後，便安排員警陳國平駕駛警車在前方開道，一路以警笛大聲示警，並輔以警車廣播器請沿途行車避讓，引導陳男駕車跟在後面疾行，原先需要35分鐘以上的路程，不到20分鐘就抵達醫院，順利將孕婦送醫進行後續診治。

淡水警分局表示，基於為民服務，在緊急情狀下警車可以協助開道護送，但是警方畢竟沒有救護設備，因此呼籲民眾如遇緊急狀況仍應撥打119通知救護車，才能得到更妥善的照護。