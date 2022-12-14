樊仕清（左起）、陳博一、黃亮勛今現身與4位電玩角色同框。（霹靂提供）

知名遊戲公司暴雪為慶祝線上遊戲《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版，和《魔獸世界：巨龍崛起》於今年先後問世，與霹靂國際多媒體推出重磅企劃，透過布袋戲演繹《巫妖王之怒》經典劇情。霹靂費時半年，用電影規格拍攝4分鐘影片，由今年金馬獎最佳造型設計獎得主、霹靂造型組組長樊仕清操刀，打造4尊魔獸之知名人偶。

今首映會上樊仕清表示，霹靂以往角色的服裝多是東方風格，衣服輕飄飄、動作仙風道骨，這次東西方元素合璧，偶的盔甲繁多，讓製作難度再升級，「原本製作霹靂系列劇集檔期就很滿了，但接到這個案子還是很幸福，服裝上西方強調四肢，但霹靂以往操偶為了遮操偶師的手，就會有袍子，對我們而言是完全新的挑戰。」

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛分享，一開始聽說要跟《魔獸世界》合作，覺得非常榮幸跟榮耀，但隨後困難就來了，「執行上最困難的還是造型還原，以及偶的動作，東方武俠會吹風，有煙霧，但西方是寫實的，有重量感，動作表現就不一樣。」像這次影片中，偶版的巫妖王把劍插在地上的動作，就要倚靠多達3位操偶師協力。

暴雪娛樂為深化此次東西方跨界企劃，更原汁原味打造全球獨一無二的懷舊野台車，並宣布野台車將於本周末開啟巡迴播放展演，4尊戲偶阿薩斯、巫妖王、穆拉丁‧銅鬚、雅立史卓莎，也將隨著野台車巡迴，與玩家、戲迷相見歡。