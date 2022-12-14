行政院國家永續發展委員會為表揚推動永續發展績效卓越單位，舉辦國家永續發展獎，在政府機關類別中，高市府工務局「高雄厝計畫」以亞熱帶區域的永續建築策略：高雄厝推廣計畫為題，獲得評審青睞，榮獲國家永續發展獎，繼西太平洋健康城市獎創新發展獎、健康城市獎等獎項再獲肯定。

致力永續發展，高雄厝計畫榮獲行政院國家發展永續獎。（高市府工務局提供）

國家永續發展獎12/14在台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，由行政院長蘇貞昌頒獎，今年度在全國134個機關團體激烈競爭下，選出教育、企業、民間團體、政府機關類4大類別各類得獎單位。

經考量計畫整體性，高市府工務局「高雄厝計畫」，以全國首創方式制定了12項政策工具，透過強制及鼓勵性的方式，減緩或改善環境課題所帶來之居住環境負面影響，包括深度為3米並結合複層式綠化的景觀陽台、既有建築物合法轉型綠能設施、全齡者適用的通用化設計空間、創造能源的太陽光電等，以不破壞既有建築成規為基礎，賦予建築物創新態樣、打造屬於高雄在地特色建築。

高雄市工務局表示，「高雄厝計畫」中太陽光電創能、立體綠化節能的能源轉型、綠建築生活型態轉型等策略，呼應2050淨零轉型重點，也對應了聯合國SDGs永續發展目標，推動迄今累積豐碩成果，高雄厝申請案達14萬戶，太陽光電總設置量超過581百萬千瓦，綠化面積達100座國際標準足球場面積，結合光電、綠化、雨水貯集設置容量等，合計每年總創能減碳量可達138萬公噸，達到永續發展目標，創造高雄宜居永續環境。(記者張雅雲/高雄報導)