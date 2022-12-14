知名黑糖界手搖飲連鎖品牌「珍煮丹」攜手「鮮乳坊」，聯手打造冬季甜品系飲料「草莓米大福」及「莓桂雪沙」，採用草莓搭配鮮乳坊高品質A2β酪蛋白鮮奶，帶來全新多層次口感飲品，希望藉大人、小孩都喜愛的草莓以廣招徠。

珍煮丹獨家研發米大福與桂花凍搭配草莓迸出新滋味，攜手鮮乳坊設計推出的第一款生力軍「草莓米大福」使用珍煮丹獨家配方特製的米大福配料，加上招牌香濃綿密芋泥，結合草莓與鮮乳坊頂級0.1％珍貴乳源的A2β酪蛋白鮮奶，「澎湃」組合，可以喝的草莓大福誕生。

第二款新星「莓桂雪沙」，使用綜合莓果與帶有清香的碧玉茉莉茶湯做基底，加入A2β酪蛋白鮮奶，平衡草莓的酸甜與鮮奶的醇厚香味，底部的桂花凍也是經過長時間手工熬煮而成，帶入桂花的淡淡清香與滑順口感，增添飲品的豐富度。

12月21日起全台珍煮丹門市「莓」好上市，為慶祝新品登場，推出連續70天馬拉松優惠，加入珍煮丹會員就可享有新品85折，達成指定條件1月8日至1月10日品牌日即可享有限定十支產品買一送一。

喚起學生時期回憶殺，珍煮丹「珍莓好福利社」營業中！以台灣傳統麻糬為靈感創作出獨家配方的米大福，結合芋泥、草莓、A2β鮮奶而成的風格調飲，可以說是小時候的草莓牛奶升級。珍煮丹並特別邀請「小學課本的逆襲」插畫家設計限定聯名杯身，一共三款可收集，期間內還可以到珍煮丹各門市找尋春桃與志明的打卡背板，一起喝飲料回憶學生時期的美好。

珍煮丹生日慶為回饋粉絲，邀請粉絲一起參加戳吸管接力賽，12月30日至2023年1月6日，只要拍下戳吸管瞬間的短影音，上傳個人Instagram限時動態並且「＠truedantw與＃珍想喝飲料」即完成參賽。珍煮丹將於1月7日發送完賽憑證，1月8日至1月10日持完賽憑證至全台珍煮丹門市享黑糖珍珠鮮奶、泰泰鮮奶茶、姍姍紅茶拿鐵、珍珠奶茶、黑糖珍珠豆花、杉沐紅茶、懷舊奶茶、不知春、蜂蜜菊花茶、蜂蜜檸檬菊花茶大杯買一送一。