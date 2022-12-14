台南擔仔麵由主廚林炳章領軍推出「玉兔迎春福滿門－春節年菜」3款外帶年菜含5人份量與10人份量組合。（馮惠宜攝）

新天地餐飲集團推出「2023鴻兔大展」外帶常溫年菜組。（新天地提供／馮惠宜台中傳真）

裕元花園酒店推出「鴻兔大展」即食年菜外帶組合，並首次推出小家庭4人份冷凍宅配7品開運年菜組。（馮惠宜攝）

趕在行政院長蘇貞昌屢行「班班有石斑」承諾前，近期中部各飯店餐廳陸續推出外帶年菜，不約而同都用了石斑魚，包括新天地餐廳藤椒百菇蒸石斑、裕元花園酒店清蒸玉露海皇斑、台南擔仔麵蔥香清蒸龍虎斑……，為搶攻圍爐60億商機，加上民間年年有餘（魚）習俗，今年圍爐可望實踐桌桌有石斑。

今年受疫情解封影響，坊間各大飯店餐廳除夕圍爐一位難求，業者紛紛推出外帶年菜因應，其中新天地餐飲集團推出「2023鴻兔大展」外帶常溫年菜組，菜色包括佛跳牆、全魚、全雞料理，另，象徵頂級、奢華的鮑魚、龍蝦、花膠、紅蟳、干貝等高價食材全入菜，且不但有10人份「玉兔迎春年菜」，更有6人份「錢兔似錦年菜」除夕當天新鮮現做，民眾只需在除夕當天到店自取，回家後3分鐘即可澎派上桌。

台南擔仔麵除夕圍爐百桌被秒殺，今年由主廚林炳章研發「玉兔迎春福滿門-春節年菜」系列佳餚，外帶年菜部份除精緻單品，也有整組及5人份量與10人份量3款桌菜組合，菜色包含：鮑魚御品佛跳牆、魚翅花膠海鮮鍋、人蔘悶燉雞、蒜味葛粉蒸龍蝦、燒烤德式燻豬腳、蔥香清蒸龍虎斑魚等都是即時烹調溫熱年菜，預購10人份外帶桌菜還有加送港式臘味蘿蔔糕一條。

裕元花園酒店推出「鴻兔大展」即食年菜外帶組合，6人份年菜包含開胃拼盤三道、蔬虎掌肚膠、八寶雞、清蒸玉露海皇斑、生抽虎蝦好彩頭、櫻花蝦干貝米糕、滿罈御賜佛寶鼎，並同步推出10人份量可供選擇，12月底前預購並付清全額享早鳥優惠；並首次推出小家庭4人份冷凍宅配7品開運年菜組，限時官網線上商城預購下殺65折。