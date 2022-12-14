法國隊在準決賽開戰前24小時出現一點意外，後衛烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）、中場拉比歐（Adrien Rabiot）因為身體不適，他們沒有參與賽前最後一次練球，屆時可能無法先發上場。英媒《太陽報》報導，烏帕梅卡諾有喉嚨痛的症狀，拉比歐精神不濟，兩人都在對戰英格蘭時踢滿90分鐘。

如果這兩人無法及時康復，屆時對戰摩洛哥，法國可能尋求後衛柯納特（Ibrahima Konate）、中場佛法納（Youssef Fofana）代替先發。小組賽最後一輪對戰突尼西亞，法國隊讓主力休兵，結果意外輸給突尼西亞，烏帕梅卡諾當時也沒先發，但是拉比歐有上陣。

對戰英格蘭之役，後衛烏帕梅卡諾遭批評表現不佳，沒有守好英格蘭前鋒肯恩（Harry Kane），拉比歐則是公開嘲笑肯恩罰球沒進是「彰顯正義」。

法國與摩洛哥的帳面實力相差甚大，特別是法國強大的攻擊火力，即使缺少這兩位中後場球員，法國在準決賽的優勢影響也不大。

阿根廷4強賽也有兩名後衛阿庫尼亞（Marcos Acuna）、蒙提爾（Gonzalo Montiel）缺陣，他們在對荷蘭之戰累積兩張黃牌遭到禁賽，最後阿根廷仍以3比0大勝克羅埃西亞。