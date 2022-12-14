林映唯自招是戀愛腦。（Bella儂儂提供）

有「小周迅」稱號的林映唯（小美），以模特兒出道，靠著《有一種喜歡》、《可不可以，你也剛好喜歡我》等作品轉型演員。林映唯過去曾和「宇宙人」主唱小玉、周興哲等人傳緋聞，今年4月被爆秘戀小2歲的郭姓富二代，當時她也透過經紀人表示男友是圈外人，不便透露細節，對這段情相當保護。

她自招是戀愛腦，一談戀愛就會希望能跟對方一直長遠走下去，甚至共組家庭，「父母都在我小時候就去世了，有很長一段時間我都是一個人生活，雖然說我完全可以自己照顧自己，但是還是希望有個屬於自己的家庭，經歷過幾段感情後，發現只要回到家後有個人能依靠，遇到開心的事能有人能一起分享、難過的事有人能共同承擔，我覺得那對我來說就是家了。」

即使已參與演出不少電影、戲劇作品，林映唯還是不認為自己已成功轉型：「剛要從模特兒轉型成演員時會遇到一段不適應鏡頭的陣痛期，等到慢慢開始適應了，卻發現自己角色很快就被定型，當時會找我演的不是校花就是小三，所以一直希望自己能有更多的突破。」

為了突破，林映唯前陣子接下了新加坡動作電影《芽籠》，不論是詮釋性工作者這個特殊行業，或是挑戰拳拳到肉的武打，她都堅持自己上陣。拍攝過程也因為長時間必須待在惡劣的環境，加上日夜顛倒，使得身體健康頻頻出狀況，沒想到這些累積的負面的情緒反而恰當的轉換到角色之中，讓她的演出獲得滿堂彩，也為個人演員生涯又向前跨出了一大步。