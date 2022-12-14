台北市第三選區立委補選，將於明年1月8日投票。《TVBS民調中心》12日最新民調顯示，國民黨候選人王鴻薇以46%支持度，領先民進黨候選人吳怡農的38%，兩人差距8個百分點。立委賴士葆表示，從民調來看，大概王鴻薇占上風。

針對台北市第三選區立委補選，賴士葆13日在政論節目《少康戰情室》中表示，跟北松山相比，中山區並沒有想像中那麼綠，但也沒那麼藍。從最新民調來看，大概王鴻薇占上風。

賴士葆接著指出，吳怡農最近一些場合的表現，有一點荒腔走板，媒體也都把他嫌到不行，比如說他的姿態高傲，吳怡農過去跟蔣萬安選立委時的「雙帥」氛圍完全不一樣了，吳怡農講話似乎有氣無力，有點像前衛福部長陳時中，想要趕快把這個選舉選完，贏的企圖心都沒有了。

賴士葆舉例表示，吳怡農提出幾個政見都被打槍，像他提的松山機場要遷建的事，連民進黨立委都打槍，澎湖籍民進黨立委楊曜則從國防與離島居民的角度思考，表達反對的立場。賴士葆指出，若松山機場和桃園機場，要去大陸的人，當然喜歡選松山機場。而且全世界較大的國家，日本也是如此，首都旁邊都有一個機場。

賴士葆點出，吳怡農機場遷建的說法，就是學曾代表民進黨選台北市長的李應元，而民進黨執政6年多了，如果可行，早就做了。