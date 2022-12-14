台中市一名陳姓男子日前收到中華電信中華電信簡訊稱因其門號未繳款遭封鎖，回撥電話查證後，掉入詐騙「假檢警」圈套遭詐70萬元，未料詐騙集團食髓知味欲再騙取71萬8000元，陳男假意配合「假檢察官」備妥現金，警方在陳男與「假檢察官」面交時，逮補年僅18歲的犯嫌，全案依詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

陳姓男子日前收到中華電信簡訊稱因其門號未繳款遭封鎖後，趕緊回播電話查證，經客服人員告知其個人資料及帳號均遭盜用，在客服人員協助下轉接165反詐騙專線通報。陳男表示，165專線的員警說他名下帳戶涉嫌違法吸金，且多次開庭未到，將被拘提收押，除非他提供帳戶內存款予法院監管。

陳男心急之下落入詐騙圈套，連忙提領新台幣70萬元交付給前來收款的假檢察官，但越想越不對勁，與妻子前往派出所求證，才發現是一場騙局。台中市政府警察局第四分局春社派出所接獲陳男報案，立即成立專案小組連夜偵辦，調閱陳男與詐騙集團會面地周邊監視器等。

警方表示，沒想到陳男隔天又接到詐騙集團來電，以台北地檢署「公證款」名目欲再騙取新台幣71萬8000元，陳男先假意配合備妥現金，在與假檢察官約定好的時間、地點赴約，待手持假公文的檢察官現身取款之際，員警一擁而上，將年僅18歲假檢察官壓制逮人，當場查扣作案用「假公文、手機」等相關證物，全案依詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。