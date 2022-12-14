鈺邦（6449）14日舉行法說會，總經理林溪東表示，主機板、VGA卡歷經第三季的庫存調整，已見到訂單回流，但是除此之外，NB、高速運算（HPC）、伺服器（Server）客戶庫存水位仍高，影響拉貨，預估NB客戶的庫存調整將於2023年中旬觸底。

林溪東也捎來好消息，旗下車規混合型電容（Hybrid）已接獲陸資電動車大廠首單，目前正進行稽核與輔導，取得tier 1認可，林溪東表示，2025年電動車將迎來需求的主升段，電動車占比將達全球汽車銷售的40％，公司將積極耕耘車用，預期在2025年車用佔比可望拉升至2％。

鈺邦為國內固態電容主力供應商，由於生產者少，加上工業、汽車、板卡、伺服器等拉動需求，固態電容去年為實質短缺的被動元件，但是2022年受通膨、戰爭、疫情及封控等影響，終端消費電子需求嚴重下行，第二季起客戶庫存調節，導致下半年旺季不旺，嚴重影響鈺邦營收。

林溪東分析，第三季經歷客戶調節庫存後，主機板及VGA卡客戶庫存已稍為健康，有恢復捲繞型固態電容（DIP & Vchip）拉貨量，NB客戶則多尚在調整庫存中，晶片型固態電容（CAP）因客戶庫存仍高拉貨較少，HPC、Server亦因客戶有較高的CAP庫存，拉貨較慢。

鈺邦今年前三季每股稅後純益繳3.39元成績單，獲利年增31.3％，法人預估，鈺邦今年每股稅後純益可望超越去年，介於3.49～4元之間。

鈺邦為今年少數實施庫藏股的被動元件廠，根據該公司公告，今年8月10日至10月7日之間，買回1,000張自家股票，平均買回價格為40.37元，庫藏股執行率達100％，買回股數主要轉讓給員工。