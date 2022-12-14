任容萱敞開心扉與小同學相處。（三立提供）

任容萱為三立都會台《回到小學那一天》到最遠的小學蘭嶼椰油國小擔任轉學生，是這次10所學校中唯一的離島小學。任容萱表示自己在小學時期個性很開朗，有很多朋友，但不知從何時變成不會聊天，也害怕交朋友，所以這次敞開心扉與小同學相處，而同學們一見到任容萱嘴巴就沒停過，她開玩笑說自己叫熱融膠，融化了同學。

任容萱印象中的課程都必需在教室完成，但這次她2天上課卻全在海邊，最特別就是划獨木舟課程，同學一直提醒她不要被水母打到，女同學還問她要不要試著翻船一下，一直要任容萱站在獨木舟上，結果果真掉到海裡，最後變成「翻船訓練營」。她笑說這次的課程真的好累，但小孩子卻有用不完的體力，她覺得自己掉進海裡狼狽，但女同學反而鼓勵她說：「你手這麼長應該游很快。」

任容萱好奇問同學一般下課時間大家都在做什麼？結果得到答案是「去老師家玩」，任容萱看到夕陽很感動，但同學們回答卻是：「都看膩了！」而在同學們居住的椰油部落，讓任容萱最驚訝的是看到山豬散步。

而在台北要看到日出是多麼不容易的一件事，所以這次她最大心願就是看日出，一直拜託同學陪她看，不要放她鴿子，任容萱凌晨4點就在等同學，他們直到4點半才姍姍來遲，坐著拼板舟出海看，船直搖晃就像玩海盜船，但等到快6點因為雲層太厚，看不到日出從海平面上來，讓任容萱有些許失望。

而任容萱這次主要課程就是要在街頭公開表演，並演唱達悟族歌曲，她第一天就臨時抱佛腳學習，為了號召人來看，還走入部落一家一家宣傳拜託大家出席，對於街頭演出她笑說只要不拖累大家就好，不過這次她有機會換上蘭嶼原住民服裝，讓外界認識達悟族文化，手足舞蹈唱歌跳舞，也讓任容萱有了最難忘的一次人生體驗。