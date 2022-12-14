女星小S（徐熙娣）曾主持談話性節目《康熙來了》，大膽犀利的作風獲金鐘獎主持人獎肯定，也成為華語地區有名的主持人，收獲一票忠實粉絲；近日大S與汪小菲隔空互戰，汪小菲連爆好幾條小S家的猛料，稱許雅鈞和多名女子來往，之後大陸網紅爆出許雅鈞在酒吧玩樂的影片，讓他們一家的謠言甚囂塵上，近日小S正面回擊謠言，直言「我不慘，我很幸福！」

前陣子大S前夫汪小菲在網上開砲爆料，連小S都成為他攻擊對象，汪小菲稱小S丈夫許雅鈞在外和多名女子來往，雖然沒有證據，卻引起不少網友討論。近日小S捧場蔡康永的創作展，她曬出與對方的背影照寫下：「『其實可以算了』是我最喜歡的一句話～」，似乎表露對外界謠言的態度。不料卻有一名網友留言：「家庭生活再慘也要笑著出來見人」，這番話小S看到後直接回應「我不慘，我很幸福！相信的人就相信，不相信的人，我懶的再費唇舌」，強烈表達網上傳言並非真實。

小S回應網友。（圖／小S Instagram）

小S主持談話性節目《小姐不熙娣》，在節目上為了效果總會分享夫妻之間的故事，有一次小S夫妻帶著孩子到新加坡旅行，因為當時孩子還很小，小S建議許雅鈞在飯店點客房服務就好，不過許雅鈞堅持要去一家米其林的餐廳，還說「就全家一起行動，而且是朋友訂的，妳不要這樣掃興」，讓小S只好勉為其難答應，沒想到女兒感染病毒，身體不適時許雅鈞還在喝酒聊天，讓小S氣到狂飆髒話。