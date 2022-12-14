正在火星上漫遊的毅力號探測車(Perseverance)，遭遇到火星上的沙塵暴，這對核動力、體積大的毅力號不算麻煩，而且幸運的是，當一個旋轉的沙塵龍捲風從毅力號頭頂正方掠過時，它的麥克風正好處在開啟模式，完整的記錄下火星龍捲風的聲音。

這段錄音記錄自2021年9月27日，那是毅力號任務的第 215 天。這段錄音大約 10 秒，是一股風速達到40公里的陣風，以及數百個塵埃顆粒對衝擊著毅力號火星車。

研究人員表示，總體而言，聽起來與地球上的塵暴驚人地相似，但由於火星大氣層稀薄，使得聲音較為柔和，較為安靜。

Mars rover captures first ever sound of dust devil

法國圖盧茲大學(University of Toulouse)的默多克 (Naomi Murdoch) 說，這是相當幸運的一次遭遇，事實上，毅力號已經遇過90個沙塵暴，但是這次是首度剛好打開麥克風收集聲音。去年也有一起類似事件，但是當時只是略微經過，因此錄音長度過短。

默多克是毅力號麥克風的設計者之一，因此收集到聲音別開心。她說：「毅力號的麥克風每隔幾天打開一次，每次不到三分鐘，要收集沙龍捲的風暴聲，絕對需要運氣。」

默多克說，這些記錄使科學家有了新資料，拿來研究火星風、大氣湍流和火星塵埃的飄散情況。

毅力號以每秒5公尺的速度行駛在火星表面，持續尋找可能含有古代微生物生命跡象的岩石，目前在可能是河流三角洲的地帶，收集18個樣本，以光譜儀來分析中。