詐騙集團游姓首腦與邱姓女友行騙獲利高，年僅21歲即坐擁千萬名車與市價數百萬的名錶。(警方提供)

警方破獲游姓男子為首的詐騙集團，起出電腦等犯罪工具。(警方提供)

年僅21歲的游姓男子與其邱姓女友，年紀輕輕即坐擁豪宅、名車，警方查出，兩人在台中高級商辦大樓設立詐騙機房，並以「養套殺」的模式誘騙被害人成為會員、假稱可協助投資獲利，藉以行騙得手，該詐騙集團經營1年來，受害者至少上百人、得手金額上看3000萬元，依詐欺、賭博及組織犯罪條例等罪嫌偵辦。

刑事局中部打擊犯罪中心去年底接獲線報，指稱曾經從事詐騙的游姓男子在台中市高級商辦大樓租用辦公室，設立多個詐騙機房，即與台中市警局等單位組成專案小組，清查全市高級商辦大樓，經持續追查，掌握游男與邱女犯罪跡證，日前搜索該集團位於七期的據點，查扣電腦主機、手機及監視器等犯罪工具。

警方並拘提游男、邱女及集團成員共28人到案，調查發現，該集團專門以「養套殺」的手法行騙，也就是先發送「儲值萬元送點數」、「贈送點數可出金」等簡訊誘騙被害人加入會員，達到「養」的目的；接著藉由協助投資可以幫忙獲利的「套」模式，讓集團成員與被害人持續交流，並轉介被害人到假的虛擬貨幣平台投資。

見被害人上當後，集團成員再祭出「殺」招，藉由「代操獲利手續費」、「非洗錢行為確認保證金」等方式讓被害人拿出金錢，成功行騙。

警方指出，游男與邱女皆年僅21歲，但藉由這種手法行騙，獲利相當高，兩人不僅在台中購置豪宅，且出入都駕駛市價達千萬的藍寶堅尼休旅車、BMW名車，專案小組並在他們住處查獲10多個名牌包、5支價值數百萬的名錶及62萬多元現金，依詐欺、賭博、洗錢、組織犯罪等罪嫌偵辦，目前法院裁定羈押游男等24名集團成員。