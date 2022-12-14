證交所表示，15日共計台積電（2330）、八方雲集（2753）、長華*（8070）等三檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中台積電發行市值將減少約713億元，占發行量加權股價指數約22.98點，前述三檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約23.20點。

證交所指出，有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於臺灣證交所網站首頁/市場公告/除權除息及「基本市況報導」之市場公告。

由證交所自編的發行量加權股價指數基值，是依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數計算公式為股價指數＝所有採樣股票總發行市值÷當日基值×100。

當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

證交所於每日收盤後也編有相關股價指數的「報酬指數」，報酬指數調整基值條件與股價指數相同外，遇股票除息時也調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動，為衡量投資績效重要指標。