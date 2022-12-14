目前正在舉辦台中國際花毯節的新社區，是全台最大的香菇原產地，許多遊客到新社賞花海時，總會順帶購買新社香菇當伴手禮！

其中，在地老字號「香菇之家」，深耕經營近40年，現已傳承至第2代，許多老主顧回購，都指定袋子上一隻馬的香菇，原來是採用父親生肖「馬」做為品牌商標，40年香菇職人精神深植人心。

台中風水名師楊登嵙說，時值24節氣來到「大雪」，冬天「在藏為腎，在色為黑」，以黑色食物養腎符合陰陽五行養生論，民眾多吃黑豆、黑芝麻、香菇等，都是不錯的養生食物。

新社區群山環繞空氣清晰，得天獨厚的環境優勢，適合農業發展，尤其是注重溫度、濕度的菇類，更是適合種植於此。

位於新社區九渠溝滯洪池旁的「香菇之家」，深耕新社近40年，第一代原本從事水電工，因緣開啟菇類培育之路，從段木香菇開始專研換成太空包；歷經921大地震與72水災，菇寮、設備付之一炬，一家人一次次從谷底爬起；如今已擁有3甲菇寮，從太空包養菌製作，打開後刺激生長、到順利培育香菇成長，生產到販售全程把關。

幾年前，二代大女兒開始接手門市，2個弟弟負責種植培育與烘乾，一家人同心協力打造3甲多菇寮專營香菇培育，大量批發販售。

「香菇之家」分享，夏季香菇生長快，看到菇芽約4天可採收，冬天則有可能需3倍以上的時間，民眾採香菇，可將手指放在傘折下，凹朝達手指1節即可採收。

楊登嵙說，24節氣進入「大雪」，新社的黑早冬菇，養分好、香氣佳、甜度濃郁，民眾走訪新社花毯後，買個香氣十足冬菇，回家煮個香菇雞湯，時令進補超養生。