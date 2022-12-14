漢神巨蛋購物廣場15週年慶於11/8(二)完美落幕，其中萬眾期待的「生活享樂總抽獎」特獎，為市價53萬元的龐洛郵輪「2023巡遊東方亞馬遜．花見京都醍醐櫻11日豪華陽台艙」，幸運得主是與漢神巨蛋有深厚地緣關係的林小姐，家中許多日常生活所需都在百貨一次購足。

幸運得主憑藉這份機緣與巧合在一年一度的週年慶消費6萬多元購買寢具家飾，不僅獲得末六日加碼回饋，還得到通往五星郵輪的入場券，這讓向來自認與幸運不沾邊的林小姐喜不自勝。漢神巨蛋購物廣場於10/13(四)~11/8(二)舉辦的「生活享樂總抽獎」，活動期間當日持同一卡號漢神會員卡，於全館消費累積集點滿2,000元，即可兌換1次抽獎機會，消費發票累計越多中獎機率越大，特獎得主即可入住五星郵輪巡遊京都醍醐櫻11日，活動同時搭配數間五星飯店獎項，就是要送顧客出門玩。這次為期27天的活動中，有效的抽獎摸彩號碼更多達近百萬組，這百萬分之一的機率，幸運得主林小姐更是千載難逢。

得獎主林小姐特別感謝與朋友的相約，才讓她看見大門口刊登的中獎立牌，否則離領獎期限僅剩4天就要和幸運之神擦身而過，在贈獎儀式中臉上藏不住笑容的表示：「剛從日本回來還意猶未盡，做夢也沒有想到這份大禮來的這麼突然，時間點剛好也是明年日本櫻花開的期間，實在是太幸福了！」林小姐的丈夫平常忙於工作也打算趁著這次難得的機會共渡日本賞櫻，談及日常相處夫婦兩人秉持愛心不落人後，常常會參與公益基金會活動，捐款及發送物資幫助弱勢家庭，希望讓社會充滿善的循環，同時也謝謝大家的祝賀與祝福希望大家都能用愛來照亮社會。