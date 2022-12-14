兩人交往「尊重」是必修的課題，一名女網友透露，她不小心在床上重擊男友的下體，男友不僅痛得無法行走，就連睪丸也腫脹得大小不一，但女網友見狀卻當場哈哈大笑，全然不知事情的嚴重性。貼文一出，引來眾多網友撻伐，痛批女網友實在太沒同理心。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，男友最近特別喜歡吃大蒜，日前他們外出旅遊時想要「壞壞」時，她還特別叮囑男友先把口腔清理乾淨，確認沒有異味後她才願意發生性行為。

不過人算不如天算，正當兩人魚水交歡時，男友突然打了一個很臭的飽嗝，「超噁心的大蒜味毒氣撲面而來！」嚇得原PO趕緊閃躲，一個不留神就狠狠踢到男友的下體，導致對方發出慘烈哀嚎，就連原PO想拿冰塊幫忙鎮痛，也被男友怒吼：「不要再搞我！」

過了一天，原PO睡醒時趕緊替男友檢查傷勢，發現疑似受到重擊，導致左右兩側的睪丸大小有明顯落差，原PO一看忍不住笑出聲音，而男友起身後卻痛到無法行走，只能情緒失控地狂飆三字經，送醫後才逐漸好轉。

原PO透露，男友似乎因為這次事件產生陰影，就算她穿性感服裝男友也不理不睬，偶爾男友提槍上陣時，「只是一個翻身換姿勢，就恐懼地不用3秒直接出來」，而兩人的相處更是每況愈下，男友不僅在半夜偷偷DIY，甚至屢次言語暴力喊她「死肥婆」，從前的暖男變成這副模樣，讓原PO相當心寒。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「隔著螢幕都感覺的到痛」、「把別人蛋蛋踢到腫起來，當下不是關心也不是懺悔，而是爆笑，這個邏輯我也是搞不懂」、「我覺得你們還是放過彼此吧，對他來說妳只是他PTSD的對象」、「妳知道，貓貓狗狗結完紮，個性也會變嗎」、「罵你當然不好，但我怎麼覺得這件事你問題更大」。