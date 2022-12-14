女星臧芮軒從氣象主播轉型演員，在八點檔和華劇都有亮眼表現，清純俏麗模樣還讓她有「小林依晨」稱號；臧芮軒最近不畏霸王寒流，到牛奶湖戲水，更難得穿上性感比基尼，解放傲人上圍，火辣身材讓網友都暈了，害羞直呼「身體都熱了」。

臧芮軒今（14日）在臉書和IG發文，分享去網美景點牛奶湖的美照，她俏皮地表示，「天氣好冷，是不是就應該發發這種有溫暖陽光的照片呢」，畫面上她穿著清涼比基尼，倚靠在船邊，細看竟發現她胸前炸出超兇事業線，不畏霸王寒流，解放火辣身材。

其實臧芮軒不太在鏡頭前賣弄身材，距上一次分享泳裝照已經相隔2年，她不像過去害羞喊「以後沒有了」，反而愜意地說旅遊心得，「真的很美、很好玩，喜歡曬太陽的我，滿足了這一年想跳進海裡的願望」。

也因為臧芮軒鮮少露出曼妙身材，讓不少網友都被驚艷到，激讚她「好辣，請多發幾張讓我們暖暖身子」、「很難得露事業線耶」、「冷冷的天，突然不覺得冷了」、「這太誇張，知道身材好不知道辣成這樣」、「多發一些，身體都熱起來了」、「姊姊身材原來這麼好，心都暖起來了」。