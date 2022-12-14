60歲韓國國寶級演員崔岷植暌違25年回歸小螢幕之作《地下菁英》（Big Bet）今（14日）舉辦線上記者會，他透露為該劇吃足苦頭，因為恰巧在開拍前確診新冠肺炎，「我快篩測出1條線後就馬上去菲律賓拍攝了，到那裡後因為後遺症非常不舒服」，加上當時從寒冷的韓國到炎熱的菲律賓，又得適應極大的溫差。

崔岷植飾演捲入殺人案的賭場大亨「車武湜」，孫錫久則飾演被派遣到菲律賓追蹤車武湜的韓國警察「吳承勳」，2人有多場對手戲，孫錫久除了感謝前輩給予自己很多演戲的訣竅外，也難忘一起拍攝的第1場戲，「因為（崔岷植演得）實在太自然、真實了，讓我完全沒意識到他已經開始在演，雖然是在演戲，但卻完全不像，真的是個非常神奇的經驗」，直呼當場看到出神，「因為前輩完全來『真的』，導致我怕我自己看起來像『假的』會把那場戲毀掉，因此更緊張了」。崔岷植則謙虛說，自己也從孫錫久身上獲得很多的幫助，大讚對方事前相當認真地做了角色分析，雖然是初次合作，仍讓他覺得有種熟悉感。

至於這次決定回歸小螢幕的契機，他表示「想念拍攝比較長的作品了，因為超過2個小時就會有點負擔，所以總是會有比較可惜，很懷念能夠從容地表達故事的作品」。《地下菁英》共16集，第1季首8集將於本月21日上線Disney＋，第2季後8集則將於明年1月公開，被問到首度與串流平台合作的感想，貴為影帝的崔岷植也霸氣喊：「不論拍攝什麼作品都一樣，不會因為平台的不同就有所差別，就是盡力去演。」