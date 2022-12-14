美國和英國政府聯手管制對中國出口半導體技術，根據金融時報報導，矽智財大廠安謀已認定美國和英國將不會批准相關技術對中國的出口，這意味著中國電商巨頭阿里巴巴，將無法從安謀購買最先進的晶片設計技術。阿里巴巴工程師無奈表示，西方世界把我們視為二等人，即使有錢也買不到好產品。

報導引述了解銷售過程的人士說法指出，安謀認為，美國和英國不會批准其銷售最新的Neoverse V系列，因為產品性能太高，這也是日本著名企業軟體銀行（SoftBank）旗下的安謀，首次決定不向中國出口產品。

報導提到，Neoverse V系列落入「瓦聖納協議」（Wassenaar Arrangement）的範圍，該項目涉及42個國家的多邊協議，目的在阻止科技兩用技術被轉用於軍事用途，安謀需要美國和英國的出口許可證，才能出售這項技術。

顧問公司Albright Stonebridge Group中國與科技專家Paul Triolo說，美國10月7日出台的出口管制影響了安謀的這類技術，像是安謀這類業者，必須確定他們產品的功能是否符合或超過新的商務監管法規的技術要求。

報導稱，雖然安謀可為該技術申請許可，但因為美國的策略是封殺能用於軍事應用的技術賣給中國，推測成功機率可能非常低。

阿里巴巴一位工程師說：「西方世界把我們視為二等人，即使我們有錢，他們也不會把好產品賣給我們」。

英國《金融時報》先前則報導，北京政府為應對以美國為首的拑制，已經邀請國內科技巨頭阿里巴巴和騰訊共同參與半導體晶片設計工作，RISC-V架構將成為中國企業突圍的出口。