近幾年美國加大對大陸科技業的打擊，有消息指出，繼華為和中芯之後，拜登政府計畫將禁令擴大至陸記憶體晶片巨頭長江存儲等30多家業者，限制其購買美國關鍵零組件，最快本周將這些業者列入實體清單。

外媒報導，據一名匿名人士透露，美國商務部最快本周宣布，將大陸領先的記憶體晶片製造商及其他業者列入實體清單。美國企業除非獲得出口許可，否則不得販售科技零組件給這些業者。

此舉代表著美中科技衝突再度升級，拜登政府在10月宣布對陸半導體和晶片製造設備等進行全面制裁，當時長江存儲等實體被列入未核實的清單，在名單上的實體，必須在60天內證明沒有參與涉及美國國安的活動。

總部位於武漢的長江存儲是大陸最大的3D快閃記憶體製造廠，生產用於智慧型手機及其他計算設備的記憶體晶片，與三星是直接競爭對手。該公司曾就供應產品與蘋果討論，這標誌大陸科技產業重要的一大步，但最後卻不了了之。

今年稍早已經有消息傳出，美國商務部有意將長江存儲列入實體清單，由英國媒體金融時報搶先披露消息。美國官員表示，美國有必要透過最新的晶片限制，以阻止大陸經濟和軍事能力的擴張。